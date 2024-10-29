الامارات | تفاهم لاستدامة الصحة والتعليم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الصحة في دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مذكرة تفاهم تقضي بفتح آفاق التعاون بينهما، وتنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها خدمة أهداف دبي وتطلعاتها في ما يخص استدامة الصحة والتعليم، وذلك تعزيزاً لجودة الخدمات الصحية والتعليمية في الإمارة.

وقّع المذكرة المدير العام لهيئة الصحة في دبي

عوض صغير الكتبي، والأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي.

وتنص مذكرة التفاهم على بناء شراكة قوية بين الهيئة والمؤسسة، ومد جسور التعاون في العديد من المجالات المتصلة بالإبداع والابتكار، وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية، والبرامج التدريبية الطبية، بما يتماشى مع أولويات القطاع الصحي في دبي، كما تنص المذكرة على التعاون في نشر الأبحاث الفائزة في الدوريات المعتمدة، ودعم الفعاليات والمناسبات التي تحقق أهداف القطاع الصحي، وتعزز الوعي المجتمعي، إلى جانب تبادل الإصدارات والمطبوعات والمواد التسويقية والإعلامية الخاصة بالطرفين.

وقال عوض صغير الكتبي في بيان صحافي، أمس، إن الهيئة تولي مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتعليم الطبي والتنمية المهنية اهتماماً بالغاً، لإيمانها بأن الإبداع في هذه المجالات يمثّل مدخلاً مهماً لرفد القطاع الصحي بكفاءات وخبرات طبية مميزة في مختلف التخصصات.

من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي: «سنتمكن عبر المذكرة من التعاون مع هيئة الصحة في كل ما من شأنه أن يعزز المعرفة، ويسهم في تطوير القطاع، من خلال دعم برامج التعليم الطبي والدراسات المتخصصة».