نتانياهو: ينبغي محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ارتكاب "أنشطة إرهابية"

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

واعتبر نتنياهو في تصريح له، إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة "الآن وفي المستقبل".

وفي وقت سابق، دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".