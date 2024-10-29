شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا ملموسًا في تعاملات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملموسًا في تعاملات يوم الاثنين في بورصة وول ستريت بنيويورك، مع انطلاق أسبوع يشهد إعلان النتائج ربع السنوية لشركات التكنولوجيا الكبرى، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط لتسجل أكبر خسائرها منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية في تعاملات الصباح بنسبة 4ر0%، بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ 7 أسابيع، لكنه ما زال قريبًا من أعلى مستوياته التي وصل إليها في وقت سابق من الشهر الحالي. العظماء السبعة وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 293 نقطة أي بنسبة 7ر0% بحلول الساعة الثانية و36 دقيقة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% ليقترب من أعلى مستوى له والذي سجله في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تعلن 5 من بين أكبر 7 شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة والمعروفة باسم "العظماء السبعة" أرباحها ربع السنوية خلال الأسبوع الحالي.

وظلت هذه الأسهم عالية الارتفاع في طليعة بورصة وول ستريت لسنوات عديدة، وزاد وزنها النسبي وقيمتها السوقية بشكل كبير حتى أصبحت تحركاتها يمكن أن تؤدي بمفردها إلى تحريك مؤشر إس آند بي .500، بعد أن عانت حالة ركود في الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بسرعة كبيرة مقارنة بأرباحها.

وتواجه شركات ألفابيت المالكة لجوجل وميتابلاتفورمس المالكة لمنصة فيسبوك ومايكروسوفت وآبل وأمازون ضغوطًا هذا الأسبوع، لتحقيق المزيد من النمو الكبير. سهم تسلا في الوقت نفسه، سجل سهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وإحدى العظماء السبعة، أحد أفضل أداء له بعد إعلانها تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين.

وعوض ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تراجع أسعار أسهم شركات النفط والغاز التي تضررت من تراجع أسعار النفط الخام.

وفقد سهم شركة إكسون موبيل أكبر شركة نفط أمريكية من حيث القيمة السوقية بنسبة 6ر0%، وتراجع سهم منافستها كونوكو فيليبس بنسبة 5ر1%، وهما أكبر الأسهم من حيث الوزن النسبي على مؤشر إس آند بي 500.