الأرز والسكر بـ25 جنيهًا .. تفاصيل مبادرة "صفر هامش ربح"

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت غرفة جنوب سيناء عن أسعار مبادرة "صفر هامش ربح" والتي تستهدف طرح السلع الأساسية، والمنتجات الغذائية بسعر التكلفة بدون أرباح "صفر هامش ربح"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ولضمان وصول السلع الأساسية إليهم.

قائمة أسعار السلع الإستراتيجية داخل المبادرة:

الأرز ٩٠٠ جرام بسعر ٢٥ جنيها.

السكر ٨٠٠ جرام بسعر ٢٥ جنيها.

الدقيق (١) كيلو بسعر ٢٠ جنيها.

كيس المكرونة وزن ٢٧٥ جراما بسعر ٧.٥ جنيه.

زيت خليط ٧٠٠ جرام بسعر ٤٥ جنيها.

ملح الطعام ٢ جنيه.

الدجاجة المجمدة وزن ١.٤٠٠ جرام بسعر ١٧٠ جنيها.

خضار مشكل مجمد ٤٠٠ جرام بسعر ٨.٢٥ جنيه.

الملوخية المجمدة وزن ٤٠٠ جرام بسعر ٨.٢٥ جنيه.

الفاصوليا الخضراء المجمدة وزن ٤٠٠ جرام بسعر ٨.٢٥ جنيه.

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء المهندس إبراهيم الحارونى أن عددا من كبار التجار والمنتجين، وأصحاب السلاسل التجارية والمولات أعربوا عن تلك "المبادرة" طواعية لبيع السلع الإستراتيجية السبع التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمستهلك بسعر المنتج بفواتير المصنع أو المستورد أو المنتج.