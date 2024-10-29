شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. ستوكس 600 يغلق مرتفعًا 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم في أوروبا على ارتفاع اليوم مدعومًا بصعود معظم القطاعات، وهو ما عوض تراجع أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة وأرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد أن تكبّد الأسبوع الماضي أول خسارة له في ثلاثة أسابيع.وتراجع قطاع الطاقة 1.3% إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا مع انخفاض أسعار النفط.

كما ارتفع قطاع السفر والترفيه مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح لشركات الطيران.

بورصات أوروبا

وحقق المؤشر كاك 40 الفرنسي والمؤشر إيبكس 35 الإسباني أكبر مكاسب بين البورصات الأوروبية.ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الثالث وبيانات التضخم عن شهر أكتوبر الجاري المقرر صدورها هذا الأسبوع.