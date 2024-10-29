شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة الآثار الغارقة.. تعرف على سفينة جزيرة سعدانة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن جزيرة سعدانة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر شمالي سفاجا حطام سفينة تعرض لمحة نادرة عن حركة التجارة في القرن الثامن عشر الميلادي، حيث يصعب الإبحار في هذه المنطقة بسبب المياه الضحلة وانتشار الشعاب المرجانية التي ربما كانت السبب في غرق تلك السفينة في حاولي عام 1760م.

وفقا للمعلومات المتاحة، بلغ طول السفينة المكتشفة 50م، وكانت تحمل حوالي 900 طن من البضائع مثل خزف صيني من عهد أسرة تشينغ لتسويقه في منطقة الشرق الأوسط، كما عثر على العديد من أنواع التوابل كالفلفل والهيل وجوزة الطيب من الهند، واللبان من عُمان، بالإضافة جوز الهند، والزيتون، والبندق، وغيرها من البضائع.

ولا يشبه طراز تلك السفينة غيره من الطرز التي ميزت السفن في هذه الفترة التاريخية، لذلك فما زال أصلها غير معروف، غير أن محتوياتها قد سلطت الضوء على حركة التجارة المكثفة خلال تلك الفترة بين أقاليم متباعدة وموانئ مصر باعتبارها الرابط بين الشرق والغرب.