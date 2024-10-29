شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم مواصفات ومزايا Google Pixel 10 وPixel 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل هاتف Google Pixel 10 ، مزايا عديدة، فمن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الرائد للشركة الذي يعمل بشريحة Tensor G5 من الجيل التالي، كما هناك توقعات أنه سيتم طرحة العام القادم، وقد ظهرت تفاصيل المعالج مؤخرًا على الإنترنت إلى جانب تفاصيل خليفته.

ومن المحتمل أن تصل إلى سلسلة Pixel 10 وPixel 11 من الهواتف الذكية، جنبًا إلى جنب مع الميزات الجديدة التي تم تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي الوقت نفسه، قد تكون أداة تحرير الفيديو التي تتطلب حاليًا معالجة قائمة على السحابة متاحة كميزة على الجهاز في Pixel 11

كاميرا Google Pixel 10 وPixel 11 وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشف تقرير Android Authority الذي يستشهد بوثائق من قسم G-Chips التابع لشركة جوجل أن 10 Pixel سيكون مزودًا بشريحة Tensor G5 التي ستمكن من دعم تسجيل فيديو HDR بدقة 4K / 60 إطارًا في الثانية، وهي ميزة متوفرة في معظم الهواتف الرائدة.

ستتيح تحسينات تقنية التعلم الآلي من جوجل أيضًا دعم تكبير هجين 100x أثناء التقاط الصور والفيديو على Pixel 11، والذي من المتوقع أن يصل في عام 2026 بشريحة Tensor G6.

مواصفات Google Pixel 10 وPixel 11

سيحتوي كل من Google Pixel 10 وPixel 11 على شرائح Tensor أكثر كفاءة، كما سيتم تزويد كاميرا Pixel 11 بميزة هامة تسمى "Ultra Low Light video" والتي يمكن أن تعمل على تحسين الإضاءة في مقاطع الفيديو ، و قدمت جوجل سابقًا ميزة مماثلة تسمى "Night Sight Video With Video Boost" لتفتيح مقاطع الفيديو وتحسين جودتها، لكنها تتطلب تحميل التسجيلات إلى السحابة.

تذهب التوقعات أيضًا، إلى أن ميزة Cinematic Blur تتضمن دعمًا لتسجيل الفيديو بدقة 4K/ 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب ميزة جديدة تسمى "إعادة إضاءة الفيديو" - ستستخدم الشركة شريحة Tensor G6 من الجيل التالي لتمكين هذه المزايا.