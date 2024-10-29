شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ينتظر في الصف 40 دقيقة ليدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

فوز الديمقراطيين

الدمام - شريف احمد - أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في دائرة الانتخابات بولاية ديلاوير، على مسافة ليست بعيدة عن منزله خارج مدينة ويلمنجتون بالولاية، في موقع للتصويت المبكر، حيث اصطف الناخبون في الشارع انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.وتحدث بايدن مع الناخبين في أثناء انتظاره في الصف للإدلاء بصوته، وساعد في دفع امرأة مسنة على كرسي متحرك كانت أمامه.وانتظر الرئيس في الصف نحو 40 دقيقة قبل الإدلاء بصوته.وسلم بايدن بطاقة هويته إلى موظف الانتخابات، الذي جعله يوقع على استمارة وأعلن: "جوزيف بايدن يصوت الآن".وخارج مركز الاقتراع، سئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين -ومن بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس- سيفوزون في الانتخابات، ورد قائلا "أعتقد أننا سنفوز".