شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار متوسطة كما تشهد أماكن أخرى من الرياض أمطارًا متوسطة، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدة.