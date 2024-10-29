غوتيريس: التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا غير مقبول ولا يوجد بديل عن الوكالة ولا غنى عنها

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن "التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد بحسب وكالة رويترز على أن التشريع ضد الأونروا "غير مقبول ولا يوجد بديل عن الوكالة ولا غنى عنها"، وقال: "التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا بالسلام والأمن في المنطقة ككل".
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