الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان إثر رصد طائرة مسيّرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "صفارات الإنذار تدوي في عسقلان (غلاف قطاع غزة) إثر رصد طائرة مسيرة". ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

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