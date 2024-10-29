شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" في الفلبين إلى 125 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة "لوزون" بالفلبين مؤخرًا إلى 125 قتيلًا و115 مصابًا.

وأوضح المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين أن 28 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين بسبب العاصفة المعروفة محليا باسم "كريستين" التي تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 935 ألف شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى البنية التحتية.

وذكر المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أن العاصفة الاستوائية "ترامي"، أثرت في أكثر من 5.9 ملايين شخص في 16 منطقة في جميع أنحاء الدولة، ولا تزال السلطات تبحث عن 42 مفقودًا دفنتهم الانهيارات أو جرفتهم الفيضانات.

