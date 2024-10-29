بعد رحيله الصادم.. محطات في مشوار حسن يوسف بالفن والحياة

https://www.instagram.com/p/C5vg1d2KdGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5vg1d2KdGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5vg1d2KdGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبرز أعماله في السينما والدراما

حياته الشخصية

https://www.instagram.com/p/CtVj8IDqdiH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtVj8IDqdiH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtVj8IDqdiH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - بعد مشوار فني طويل ومميز، رحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال 90 عاما، وذلك بعد ما قدم عدد كبير من الأعمال المميزة في السينما والدراما مازالت محفورة في ذاكرة الكثير من محبيه.ولد الفنان حسن يوسف في إبريل عام 1934، وعشق الفن منذ طفولته وبدأ العمل في مجال الإخراج في فترة الستينيات، وبعدها قرر أن يجمع بين التمثيل والإخراج، واشتهر خلال فترة شبابه بأدوار الشاب الشقي المشاغب، وبرع في أداء هذه الأدوار مع كبار النجوم مثل سعاد حسني وشمس البارودي ونادية لطفي وغيرهن من النجمات.ومن أشهر أفلام هذه المرحلة "كلهم أولادى"، "مذكرات تلميذة"، "قاضي الغرام"، "الخطايا"، "شاطىء المرح"، "الثلاثة يحبونها"، "باسم الحب"، "صبيان وبنات"، "أصعب جواز"، و"رحلة الحب"، وغيرها من الأعمال التي حققت له شهرة ونجاح .قدم حسن يوسف في الدراما عدد من المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور مثل ليالي الحلمية ، ألف ليلة وليلة، محمد رسول الله، العارف بالله، لكن مسلسل "إمام الدعاه"الذي قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي كان من أهم بصماته في عالم الدراما التليفزيونية، ومنذ عام 2003 وحتى الآن يتم عرض هذا العمل بشكل متكرر عبر القنوات الفضائية.تزوج الفنان حسن يوسف في بداية حياته من الفنانة لبلبة، واستمر زواجهما ما يقرب من 8 سنوات ثم تم الانفصال في هدوء تام، وحتى الآن لم يكشف أي منهما سبب هذا الانفصال، كرر حسن تجربة الزواج من الفنانة شمس البارودي وبعد سنوات من زواجهما قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب وتفرغت لرعاية أسرتها.أنجب حسن يوسف من شمس البارودي 4 أبناء أشهرهم عمر حسن يوسف الذي اتجه للعمل في مجال الفن مثل والديه، بالإضافة إلى عبد الله الذي رحل العام الماضي بعد تعرضه لحادث غرق في إحدى المدن الساحلية، ذلك إلى جانب ناريمان ومحمود.

تابعي المزيد: حسن يوسف وشمس البارودي متماسكان رغم "الكرب العظيم"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».