خلفا لـ حسن نصر الله.. نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله

الشارقة - اميمة ياسر -

عينت جماعة حزب الله اللبنانية، الثلاثاء، نعيم قاسم أمينا عاما لها ليخلف حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وأفادت قيادة حزب الله، في بيان أوردته قناة المنار اللبنانية التابعة للحزب، بـ"انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة".

وفيما يلي بعض الحقائق عن نعيم قاسم:

هو شخصية مخضرمة في الجماعة ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

عين نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية، التي تأسست عام 1974.

ترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.

شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله.

ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

عندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزة، قال في يونيو إن قرار حزب الله هو عدم توسيع نطاق الحرب ولكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.

كان منسقا عاما لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.

ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية، وهو متزوج ولديه 6 أطفال.