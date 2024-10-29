شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أماك» تقفز إلى 59.75 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1053.6% إلى 59.752 مليون ريال، مقابل 5.179 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع الربح الإجمالي بمقدار 61 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق ومصاريف الضرائب والزكاة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار مليوني ريال، مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة مصاريف الضرائب.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، بمقدار 88 مليون ريال (181٪) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الربح الإجمالي بمقدار 103 ملايين ريال (108٪) وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع الربح الإجمالي بمقدار 61 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق ومصاريف الضرائب والزكاة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار مليوني ريال، مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة مصاريف الضرائب.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، بمقدار 88 مليون ريال (181٪) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الربح الإجمالي بمقدار 103 ملايين ريال (108٪) وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.