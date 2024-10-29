شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع تابع لـ«معيار» على عضوية برنامج «صنع في السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيّار حصول فرعها مصنع تيمكس للمنتجات الأسمنتية على عضوية برنامج صنع في السعودية.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حصول الفرع على العضوية يعد تأكيداً على استيفائها المعايير المطلوبة كما يعكس الثقة في منتجاتها كجزء من الناتج المحلي السعودي، ومساهمتها في تعزيز الصناعة المحلية وجعل المملكة قوة صناعية رائدة وفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

وأضافت أن حصول الفرع على عضوية برنامج صنع في السعودية يسهل الوصول للفرص التعاقدية ويزيد من تفضيلات المناقصات والمشاريع الحكومية، مما يساهم في تعزيز نمو الشركة وزيادة حصتها السوقية.