“الرياض زوو” في نسختها الثالثة تعود بتجارب جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض… مجانًا للجمهور

تعود حديقة “الرياض زوو” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤، لتقدم تجارب أكثر تفاعلاً وتعليماً لجميع الزوار مجاناً، بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء).

وتُعد الحديقة وجهة مثالية للعائلات وعشاق الحيوانات، حيث توفر مغامرات فريدة وفعاليات مبتكرة تجعل من زيارتها تجربة لا تُنسى.

وسيتمكن الزوار الذين يمكنهم أخذ التذاكر عبر منصة webook، من التفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات في بيئات طبيعية تحاكي موائلها الأصلية. تشمل هذه التجارب “كروك كايڤ”، الذي يوفر فرصة استثنائية لمشاهدة التماسيح من منصات آمنة، مع تجربة تجمع بين الإثارة والتعلم.

أما منطقة الطيور، فتضم قاعة مفتوحة تستعرض أنواعاً متنوعة من الطيور الغريبة، حيث يمكن للزوار التفاعل معها مباشرة وإطعامها. وفي ساحة الكنغر، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تفاعلية مع الكنغر الأسترالي الشهير، والتقاط الصور مع هذه الحيوانات الفريدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحديقة عرضاً جديداً للطيور، حيث تبهر الطيور الجمهور بمهاراتها وذكائها في عروض مشوقة ومسلية. ولإثراء التجربة التعليمية، تم تطوير المزرعة لتوفير أنشطة تفاعلية تُشرك الزوار في فهم الطبيعة والحياة الحيوانية.

وتفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة ٩ صباحاً حتى ٥ مساءً، وتمتد على مساحة ١٦١ ألف متر مربع، وتضم أكثر من ١٤٠٠ حيوان من مختلف الأنواع. كما تتوفر منافذ بيع وعربات طعام متنقلة لتلبية احتياجات الزوار طوال اليوم.

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وتُبرز هذه الإضافات التزام “موسم الرياض” بتقديم تجارب ترفيهية وتعليمية متكاملة تُسعد الزوار من جميع الأعمار، مما يجعل الحديقة وجهة مثالية لقضاء يوم مليء بالمغامرات.