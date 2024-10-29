خبر حزين- بعد نجله الشاب، وفاة الممثل حسن يوسف بعد اعلان اعتزاله

توفي الممثل المصري، حسن يوسف، عن عمر يناهزتسعين عامًا.

وقد أعلن محمد يوسف شقيق الراحل الخبر الحزين عبر حسابه الرسمي على موقع “فايسبوك”، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته”.

الجدير ذكره أن الممثّلة المصريّة المعتزلة شمس البارودي، سبق وأعلنت قبل أسابيع اعتزال زوجها الممثّل حسن يوسف الفنّ نهائيًّا، حزنًا على وفاة نجلهما عبدالله العام الفائت.

في هذا السّياق، قالت “البارودي” إنّ حسن يوسف يتمتّع بصحّة جيّدة، لكنّه يرفض إجراء الحوارات الصحفيّة لأنّه أعلن اعتزاله والعائلة في حالة حزن.

وتابعت شمس البارودي، إنّ حسن يوسف ما زال يجلس لساعات ويبكي مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاة نجله، لذلك لم يعُد باستطاعته ممارسة أي عمل فني بسبب حالة الحزن التي يعيشها.

في الإطار نفسه، وصفت “البارودي” نجلها الراحل عبد الله، “بعريس الجنّة”، لأنّه قبل رحيله كان خارجًا من قصّة حب فاشلة وترك لها حريّة اختيار عروسته المستقبليّة، كما قام بشراء الأثاث لمنزله قبل وفاته.

وأشارت شمس البارودي، إلى أنّ منزلهما في السّاحل الشّمالي، مازال مقفلًا منذ وقوع حادثة غرق غدد.

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كما لفتت إلى أنّ “عبد الله” في مكانة مرموقة في الجنّة، لأنّه شهيد وأنّ العائلة مؤمنة بقضاء الله وقدره لكن الفراق صعب.

نذكر أنّ شمس البارودي وزوجها الممثّل حسن يوسف، فُجعا بوفاة ابنهما الأصغر عبدالله غرقًا في الساحل الشمالي، في شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢٣.