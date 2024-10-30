"حزب الله" نشر مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء الجنوبية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في وحدات الدّفاع الجوّي عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏الثّلثاء، بإسقاط مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض- جو؛ وشوهدت ‏تحترق".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.