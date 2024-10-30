"حزب الله": استهدفنا ‏مستعمرات كفر يوفال ومعيان وميرون بصليات صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من مساء يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏مستعمرة ميرون بصلية صاروخية".‏