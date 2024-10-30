الدفاع المدني: انتشال جثامين 9 شهداء و27 جريحًا من تحت الأنقاض حتى الآن جراء غارتين على صيدا

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٢٩-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

محافظة الجنوب :

قضاء صيدا:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة حارة صيدا، عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، على انتشال جثامين ٩ شهداء و٢٥ جريحاً من تحت الأنقاض حتى الأن.

- وعلى إثر غارة إسرائيلية ثانية استهدفت شقة سكنية في منطقة حارة صيدا، عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريحين من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.

قضاء صور :

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المنصوري على طريق عام الناقورة عند حاجز المخابرات في محلة المعلية، عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثمان شهيد من داخل السيارة، ومن ثم نقله إلى مستشفى جبل عامل.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مفرق معركة عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب واشجار في الموقع المستهدف.

محافظة النبطية:

كفرتبنيت

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق ٦ محلات في الموقع المستهدف.

- على أثر غارة إسرائيلية ثانية استهدفت مبنى في بلدة كفرتبنيت عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق محلات و ٣ منازل في الموقع المستهدف.

حبوش

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض وتم نقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

عين قنيا

- على أثر قصف مدفعي على حرج في عين قنيا - حاصبيا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اشجار صنوبر في الموقع المستهدف.

القليعة

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القليعة، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اشجار زيتون وسنديان في الموقع المستهدف.

الشرقية

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الشرقية، عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثمان شهيد وسحب جريح من الموقع المستهدف.

الدوير

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.

النبطية

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت محلات في بلدة النبطية عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض.

الكفور

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الكفور نفذ عناصر الدفاع المدني المسح الميداني على الموقع المستهدف.

محافظة بعلبك:

إطفاء في بلدة العسيرة:

- منازل ( عدد١)

- سيارات (عدد١)

تواصل فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في طاريا والحفير.

محافظة البقاع:

- على أثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تعلبايا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق مزرعة ومحلات حدادة في الموقع المستهدف.