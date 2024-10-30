الصحة: سقوط 14 شهيدا و63 جريحا في حصيلة الغارات على الصرفند وحارة صيدا والبازورية

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

وفي تحديث للغارة العدوانية على حارة صيدا، ارتفع عدد الشهداء إلى ستة والجرحى إلى سبعة وثلاثين.

وسجلت إصابة خمسة أشخاص في الغارة على البازورية.