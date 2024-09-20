شكرا لقرائتكم خبر عن عندك أرق.. 4 أطعمة هتساعدك على تحسين جودة النوم والان مع تفاصيل الخبر

من المهم الحصول على قسط كافي من النوم ليلاً، فهناك علاقة قوية بين النوم الجيد والصحة الجيدة، التعرض للأرق، وعدم أخذ قسك كافي من النوم يوميا يعرضك لبعض المشاكل الصحية المختلفة، حيث إنه يعزز النوم مناعتك وصحة أمعائك ويعالج مشاكل بشرتك وشعرك، كما يعزز من صحتك العقلية.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل ليلاً، ومنها:

-عصير الكريز

عصير الكرز غني بشكل طبيعي بالميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ولذا يوصي بتناول كوب من هذا العصير قبل النوم بساعة .

-حليب الكركم الدافئ

إن الجمع بين التربتوفان في الحليب وخصائص الكركم المضادة للالتهابات يمكن أن يعزز الاسترخاء ويحسن جودة النوم، وكل ما عليك فعله هو إضافة قليل من الكركم إلى الحليب الدافئ وشربه قبل النوم.

-اللوز

غني بالماغنيسيوم فهو معدن يلعب دورًا مهمًا في استرخاء العضلات والنوم، واللوز غني بالماغنيسيوم. لذا، استمتع بتناول حفنة من اللوز كوجبة خفيفة قبل النوم.

-كيوي

تحتوي فاكهة الكيوي على مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يمكن أن يساعد في تنظيم النوم. تناول الكيوي كفاكهة قبل النوم بساعة تقريبًا لتعزيز الاسترخاء.