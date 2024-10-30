وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان على الأقل في عملية دهس قرب بلدة جبل المكبر جنوب القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابتين على الأقل في عمـلية دهس قرب بلدة جبل المكبر جنوب القدس".

وفي وقت سابق، أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، عن "مقتل أحد المصابين بعملية دهس في غليلوت".

وكشفت القناة 14 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إجلاء 24 مصابًا من مكان عمليّة الدّهس في غليلوت، 6 منهم بحالة خطيرة".

بدوره، أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي "أنّنا دفعنا بطواقم كثيرة لإسعاف عشرات المصابين، بينهم 10 حالتهم خطيرة".

وكانت قد لفتت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ "عمليّة الدّهس في شمال ​تل أبيب​، تمّت على خلفيّة قوميّة".

يُذكر أنّ إذاعة الجيش الإسرائيلي، كانت قد أفادت بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب".