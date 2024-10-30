أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية خلال الساعات الماضية بصليات صاروخية مستوطنة كريات شمونة، مستوطنة نهاريا، مستوطنة دلتون، مستوطنة معالوت ترشيحا، مستوطنة كفار فراديم، مستوطنة كابري، مستوطنة ميرون، مستوطنة روش بينا، ومستوطنة إفين مناحيم".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا 9 مستوطنات الشمال خلال الساعات الماضية في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.