في عرض فيلم زوجها السابق بن افليك، جنيفر لوبيز تفاجىء الجميع

تُحدث جنيفر لوبّيز ضجّة ليس بسبب أدائها على الشّاشة وحسب، بل بسبب أسلوبها على السّجّادة الحمراء أيضًا. في الخامسة والخمسين من عمرها، أظهرت النّجمة المتعدّدة المواهب ساقَيها المتناغمتَين في تنّورة قصيرة أنيقة في العرض الأوّل لفيلم Unstoppable في مهرجان AFI Fest ٢٠٢٤، وهو فيلم من إنتاج زوجها السّابق بن أفليك.

تحكي هذه الدّراما الرّياضيّة التي طال انتظارها القصّة الحقيقيّة الملهمة للمصارع أنتوني روبلز، الذي حقّق إنجازًا كبيرًا على الرّغم من ولادته بساقٍ واحدة.

وصلت لوبّيز منفردة إلى الحدث، وأذهلت الجميع بتنّورة قصيرة ورديّة اللون مع سترة بيضاء كبيرة الحجم ومريحة فوق قميص مناسب بأزرار سفلية، مدسوسًا بشكل أنيق تحت التّنّورة. ولإضفاء لمسة من الرّقيّ، ارتدت لوبّيز حزامًا جلديًّا بنّيًّا أنيقًا وحقيبة Strathberry Nano Tote باللون الأبيض.

أكملت لوبّيز أسلوبها بتصفيفة شعرٍ مميّزة ذات لون أشقر عسليّ وظلال العيون الدّاكنة الجريئة التي أبرزت توهّجها الطّبيعيّ.

على الرّغم من طلب الطّلاق في آب/أغسطس الفائت، تواصل لوبّيز وأفليك دعم التّرويج لفيلم Unstoppable. لم يتشاركا السّجّادة الحمراء، لكنّ المصادر تقول إنّ كليهما ظلّا ودودَين، حتى أنّهما اجتمعا مرّة أخرى لتناول وجبة فطور وغداء في بيفرلي هيلز مع بعض أطفالهما.

في وقت سابق، في مهرجان تورونتو السّينمائيّ الدّوليّ في سبتمبر، لفتت لوبيز الأنظار أيضًا في “فستان انتقاميّ” من تمارا رالف، يتميّز بفتحات دراميّة وأقواس سوداء كبيرة الحجم على كلّ جانب، وهو ما اعتبره الكثيرون بمثابة بيان جريء لأسلوب ما بعد الطّلاق.

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من المقرّر أن يصل فيلم Unstoppable إلى دور العرض في السّادس من كانون الأوّل/ديسمبر القادم. ومع تصدّر لوبّيز العناوين، فمن الواضح أنّه لا يمكن إيقافها في حياتها المهنيّة وحياتها الشّخصيّة. يمكن المعجبين أن يتوقعوا المزيد من اللحظات الرّائعة منها على السّجّادة الحمراء مع اقتراب تاريخ إصدار الفيلم.