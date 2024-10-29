الرياض تستضيف قادة القطاع العقاري في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" 

يرعى وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل،انطلاق النسخة الثانية لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2024" خلال الفترةمن 11 إلى 14 نوفمبر القادم، الذي يأتي تحت شعار "مستقبل الحياة"،وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياضتحت رعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار،وبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 -، وبتنظيم من شركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وستشهد النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024" إطلاق مشروعات نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الضخمة وتفعيل شراكات جديدة واعدة، الذي يأتي في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع حالية ومستقبلية ضخمة، تُركز على الجودة واختصار الوقت والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

ويستعرض "سيتي سكيب العالمي 2024" على مدى أربعة أيام؛ أبرز الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم،وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية .

وسيتاح لزوار المعرض الاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها برنامج سكني على الوحدات السكنية المتنوعة والعروض التمويلية المختلفة بالشراكة مع المطورين العقاريين والبنوك والشركات المالية، والتي يمكن الحصول من خلال زيارة الجناح الخاص بـ "سكني" في المعرض، الذي يتيح للأسر السعودية حجز الوحدات وسط رحلة سكنية رقمية متكاملة وميسرة واستكمال الإجراءات الخاصة بالتملك.

وسيحظى زوار المعرض العقاري الأكبر في العالم بلقاء رواد القطاعالعالميين في مجالات العقارات والهندسة المعمارية والتصاميم، إضافة إلى لقاء مؤسسي ومستثمري أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية،إذ سيوفر المعرض منصات متخصصة لعرض المشروعات المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، إضافة إلى صالة ربطالشركات لتعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من عدد من الدول،منها شركات هندسة معمارية واستشارية واستثمارية ومهندسين ومخططي مهندسي مناظر طبيعية وتصاميم داخلية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال البناء، ويمكن التسجيل لزيارة المعرض من خلال زيارة الرابط.

وسيتضمن المعرض في نسخته الثانية برنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و DNA) التصميم والهندسةالمعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص ، بمشارك أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيون والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.

يذكر أن النسخة الأولى من المعرض الذي ترعاه وزارة البلديات والإسكانشهدت استثمارات بقيمة تتجاوز 110,000,000,000 ريال، وسط مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من300 متحدث، فيما بلغ عدد زوّار النسخة الأولى للمعرض أكثر من 160,000 زائر.