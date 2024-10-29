شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من محافظات, العقيق, والمندق, والقرى, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. المركز الوطني للأرصاد نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات المساء الليلة الثلاثاء/الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء، على الجبيل والنعيرية وقرية العليا.