شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يصل جدة لأداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

#ولي_العهد يستعرض العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات مع الرئيس السنغالي



وصل إلى جدة مساء اليوم، الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له، وذلك لأداء مناسك العمرة.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.