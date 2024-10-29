شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز دولي جديد.. السعودية تتوج بجائزة الاستدامة في التراث الجيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظيت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتكريم دولي متميز، حيث تسلمت الجائزة الدولية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة ضمن فئة “أفضل دراسة تطبيقية لحفظ التراث الجيولوجي”، وذلك برعاية حاكم إمارة الفجيرة في الإمارات، وبتسليم من ولي عهد الفجيرة.

وجرى تكريم الهيئة نظير دراساتها الجيولوجية والعلمية المتقدمة التي تناولت كهف أم جرسان، حيث تم اختيارها من بين 65 مشاركة من 13 دولة، ما يعكس إنجازاتها في مجال الحفاظ على التراث الجيولوجي وتقديم حلول عملية لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. حماية الموارد الجيولوجية ويضاف التكريم إلى سجل الهيئة الزاخر بمساعيها نحو حماية الموارد الجيولوجية القيمة في المملكة.

ويأتي تزامناً مع احتفال الهيئة بمرور 25 عاماً على تأسيسها، ليكون إنجازاً يعزز من دور السعودية في التعاون الدولي بمجال الجيولوجيا والتعدين، وداعماً لمسيرتها نحو التنمية المستدامة.