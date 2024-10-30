أكتوبر المقبل.. 1500 خبير عالمي يناقشون تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في #الرياض #اليوم للتفاصيل | https://t.co/QioDiluH5q pic.twitter.com/88D8p9rcwV

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 14 اتفاقية و3 آلاف زائر.. تفاصيل ختام ملتقى المسؤولية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية