ميرهان حسين تطفئ الشموع في يوم ميلادها .. و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية ميرهان حسين بيوم ميلادها من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تطفئ الشموع على قالب الحلوى و علق بالقول: "شكرا لكل اللي هنوني بعيد ميلادي، بحبكو اوي و شكراً من قلبي و يارب دايماً حبايبي و معايا".



وكانت انتشرت سابقاً، أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب. وقيل إن الحبيب الجديد هو الدكتور تامر سليم، وهو طبيب أمراض نساء، وكان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف، من دون الكشف عن السبب.

وفي أول تعليق لـ ميرهان حسين بعد الاخبار التي انتشرت، شاركت آية قرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

