جمال نيللي كريم يبهر عيون متابعيها.. إليكم كيف ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نيللي كريم متابعيها بأخر إطلالة لها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، حيث إرتدت كروب توب باللون الأسود ضيق من دون أكمام مزين بحبات الكريستال، مع تورة سوداء، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله ملالمح وجهها.



و في و قت سباق، وجهت الممثلة المصرية نيللي كريم سؤالاً للجمهور، حول مكان تقديم شكوى على إحدى شركات النقل.

وكتبت نيللي كريم عبر حسابها الخاص: "لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور في محاولة لمساعدتها، وجاء في الأجوبة: "والله حاولت قبل كده ومفيش"، في مكتب ليهم في حسن المأمون بعد النادي الأهلي وفي مكتب تاني في التجمع الرقم بتاعهم مش بيجب نتيجة لو أمر مهم روحي المكتب"، "مفيش خدمة حماية مستهلك في مصر أو نقدر نقول مفيش خدمة حماية مواطن في مصر".