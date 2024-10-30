بالصور- سينتيا خليفة تبرز جمالها بإطلالة كاشفة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة بأخر إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت فستاناً باللون الأسود شفاف و كاشف من دون أكمام، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وتخوض سينتيا خليفة تجربة جديدة في عالم التمثيل، وتنطلق إلى العالمية من خلال فيلم يجمعها بنجم مسلسل Emily In Paris الممثل لوسيان لافيسكونت.
ويحمل عنوان Borderline من إخراج جين غول وكتابة إليزابيت موريس، والفيلم قيد الإنتاج حالياً، وينتمي إلى فئة الرعب.
ويحكي الفيلم قصة شابة إسمها "زينة"، تتعرف على شاب عن طريق الإنترنت، وتقرر مقابلته للمرة الأولى في نادي Borderline، ويبدو هذا الشاب أنه وسيم وهادئ وقادر على أن يبعث بداخلها شعور الأمان، حتى تكتشف مع الوقت أنه قاتل متسلسل.
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