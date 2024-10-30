بعد غياب أكثر من عامين محمد خميس يعود بفيلم "آية"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - عاد المخرج محمد خميس إلى السينما من جديد بعد غياب أكثر من عامين عن إخراج الأعمال السينمائية، وذلك من خلال فيلم وثائقي بعنوان "آية"، وقال محمد إنه في المرحلة الأخيرة من تصوير الفيلم الوثائقي ليتم بعد ذلك عرضه.

وعن الصعوبات التي واجهها في تصوير الفيلم قال محمد: خلال التصوير واجهت بعض الصعوبات كان منها إنتاج الفيلم وخاصة في الوضع الراهن؛ حيث كان من الصعب أن نقوم بتصوير فيلم وثائقي بفترة لا يوجد فيه إنتاج ولا توجد فيه أعمال، وكانت الصعوبات فترة الإرسال والاتصال بين الفترة والحين كانت تؤثر على تصوير الفيلم، كذلك إرسال مواد الأرشيف يأخد مني وقتاً كثيراً لإرسالها، لكن فيلم "آية" بكل شجاعة وتحدٍ تغلبت على كل الصعوبات، وصورت الفيلم وهو من إخراجي وعمل معي مساعد مخرج المخرج السوري حسن شحادة.

فيلم "آية"

"آية" فيلم وثائقي لبناني عن فتاة طموحة تحب الحياة والتصوير، تُجبرها الحرب في لبنان أن تترك الجنوب وتهجَّر هي وطفلها الوحيد وعائلتها؛ لتبحث عن الأمان وترك كل شيء خلفها من أحلام وذكريات؛ لتعيش بظل الحرب الصعوبات التي يعيشها أغلب الناس الذين نزحوا من جنوب لبنان الذين أكثرهم ضرراً، الفيلم يغلب عليه الطابع الإنساني.

View this post on Instagram A post shared by Mohammed khamis - محمد خميس (@mohammed.khamis.official)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"