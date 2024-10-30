جمعية السلياك تنظم الحفل الفني الثقافي الخيري الكبير "سيمفونية الأمل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود/ وزير الثقافة، وبدعوة من الأميرة أ.د. مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود/ رئيسة مجلس إدارة جمعية السلياك، تنظم "جمعية السلياك" الحفل الفني الثقافي الخيري الكبير "سمفونية الأمل"، من إنتاج مؤسسة هبة القواس الدولية HKI وذلك يوم 30 أكتوبر 2024 م في قصر حطّين- الرياض الساعة السابعة مساء.

الحفل الأوركسترالي السيمفوني "سمفونية الأمل" سيشكّل الحدث الأبرز على المستوى الموسيقي والفني والثقافي والخيري في المملكة، لما يتضمن من غنى في الطرح والمضمون والبرنامج والأهداف النبيلة.

تحيي الحفل رائدة الأوبرا العربية هبة القواس

تحيي الحفل المنتظر الديفا العالمية رائدة الأوبرا العربية السوبرانو والمؤلّفة الموسيقية السعودية، ورئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، صاحبة التجربة الأوبرالية الغنية والفريدة التي قُدّمت على أعرق مسارح العالم، والتي عزفت موسيقاها أهم الأوركسترات العالمية، الدكتورة هبة القواس، في تقدمةٍ وبادرةٍ منها لـ "جمعية السلياك"، إنتاجاً وتنفيذاً وقيادةً للأوركسترا السمفونية التي تضم عازفين من أوركسترا "البولشوي" و"المارينسكي" للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الكبير، وذلك عبر برنامج موسيقي غنائي من الموسيقى العالمية وأعمال القواس الموسيقية والغنائية.

كما سيتضمن الحفل مزاداً من الفن السعودي المعاصر لمجموعة متميزة من الفنانين السعوديين المعروفين، وذلك في سعي من "جمعية السلياك"، إلى دمج الفنون التشكيلية والموسيقية، لتقديم تجربة ثقافية وفنية غنية تساهم في نشر الفرح والأمل، وتبرز أهمية الربط بين الفنون والأعمال الخيرية كرافعة حضارية للشعوب والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز روح العطاء والتكافل والتضامن في المجتمع، المتمثل في الهدف الخيريّ للحفل، وهو دعم الجمعية ومرضى السلياك، من حيث التنظيم والطّرح والأبعاد والأهداف السامية.

تقدم الحفل الإعلامية وسيدة الأعمال د. نشوة الرويني، المعروفة بتأثيرها في التلفزيون العربي، وهي من بين أهم 100 شخصية عربية مؤثرة وفقًا لمجلة فوربس. أسست أيضًا مؤسسة نشوة الخيرية. وسيُبث الحفل مباشرة عبر شاشة MBC الشريك الإعلامي.

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