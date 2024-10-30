فساتين جريئة وكابلز .. 35 إطلالة للنجمات في سادس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة وقصة الكب والأون شولدر والكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات ملكية، وصيحة الـ "كروب توب".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في سادس أيام من مهرجان الجونة:

كروب توب.. فاطمة ناصر بإطلالة أنيقة في سادس أيام الجونة- 10 صور

جريئة ومكشوفة.. 10 صور لـ لإطلالة بسنت صيام في سادس أيام الجونة

بإطلالة براقة.. 6 صور لـ أروى جودة وخطيبها في سادس أيام الجونة

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بالأحمر الناري في الجونة

10 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

فستان لامع جذاب.. ياسمين العبد تخطف الانظار في سادس أيام الجونة

بإطلالة غير تقليدية.. شريف رمزي وأبنائه يخطفان الأنظار في اليوم السادس من الجونة

بـ 63 ألف جنيه.. 10 صور وفيديو لـ فستان بوسي شلبي في الجونة بتوقيع فؤاد سركيس

بإطلالة مثيرة تجاوزت 100 ألف جنيه.. 10 صور لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

15 صورة لـ أجرأ إطلالة في خامس أيام مهرجان الجونة.. مكشوف وخطف الأنظار