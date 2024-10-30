بالصور- كيم كارداشيان تطل على متابعيها بروب النوم وتستعرض جمالها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بروب النوم، و تركت شعرها منسدلاً.

. وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم إن كان الابن الذي أصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكبر سانت، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سناً سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

