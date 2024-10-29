نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي ينعى الراحل حسن يوسف بهذه الكلمات المؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شارك نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي منشوراً عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، نعى من خلاله الممثل المصري حسن يوسف بعد وفاته اليوم، و علق بالقول: "فنان كبير و قدير و محترم أثرى المجال الفني الدرامي بالعديد من الافلام و المسلسلات التى تربى عليها اجيال و اجيال.

كان الفتى الطيب والشاب و الاخ الصالح والشيخ الورع. الفنان و الانسان ورب العائلة الملتزم و الوقور و الاب الحنون لاولاده و الزوج المحب للفنانة المعتزلة و المحترمة الحاجة شمس البارودي. باسم نقابة الممثلين في لبنان اتقدم بأحر التعازي من عائلة فقيد الفن و من رئيس و اعضاء نقابة المهنى التمثيلية في مصر الحبيبة وجميع الفنانين في العالم العربية وجميع المحبين و الاصدقاء والجماهير العربية … سيبقى خالداً باعماله الكثيرة و في قلوبنا وفي ضمائرنا و في الوجدان. . رحمه الله و اسكنه فسيح جناته..".

