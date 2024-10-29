بفستان قصير رائع.. حلا شيحة تسحر جمهورها بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية حلا شيحة بأخر إطلالتها على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك بغاية الروعة حيث كانت ترتدي فستان قير وواسع باللون البيج ذات تصميم رائع من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وججها.



و في وقت سباق، نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وظهرت حلا في الصور بإطلالة طبيعية وبدون مكياج او فلتر، وثقت فيها لحظات من يومها، وأرفقتها بتعليق وجّهت فيه رسالة إلى النساء كتبت فيها: "صباح الفل، كوني دايما مبتسمة وبسيطة".

وتفاعل المتابعون مع منشور حلا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها الطبيعي وبساطتها، وتمنوا لها يوما جميلا.

