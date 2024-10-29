5 معلومات عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي اليوم فى كأس إنتركونتيننتال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة كلاسيكو الأهلي والعين الإماراتي في كأس القارات للأندية 2024، ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة ربع نهائي كأس القارات للأندية، بين الأهلي ممثل قارة أفريقيا ونظيره العين بطل دوري أبطال آسيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ القيمة التسويقية للأهلى والعين الإماراتى

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي العين 48.82 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، بزيادة تتجاوز الـ18 مليونا عن الأهلي.

2_ رحيمى وأبو علي الأغلى فى الأهلى والعين

تصل قيمة لاعبي الأهلي لنحو 30.88 مليون يورو، حيث يتصدر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم "المارد الأحمر" قائمة الأغلى بين زملائه بـ3 ملايين.

على الجانب الآخر، يتقدم المغربي سفيان رحيمي، هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قائمة الأغلى في العين بـ8 ملايين يورو.

3_صافرة تركية لإدارة كلاسيكو الاهلى والعين

يقود مباراة الأهلى والعين الإماراتى الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت، ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة.

بينما سيتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

5_ الأهلى لا يعرف الخسارة أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

وستكون هذه هى المرة الخامسة التي يخوض فيها الاهلي مواجهة أمام فريقا إماراتيا.

كما أن العين سيكون هو النادي الإماراتي الرابع الذي سوف يلتقي مع الأهلي بعد مواطنيه النصر والوحدة والوصل .

المرة الأولى التي التقى فيها الأهلي بفريق من الإمارات تعود إلى عام الثاني من أكتوبر عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات.

وفاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف سجلهم أحمد كشري (هدفين) وهادي خشبة.

ولم يستطع الأهلي تخطي دور المجموعات في تلك البطولة، إذ إنه حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الإفريقي والرياض والاتحاد الليبي والنصر.

أما المرة الثانية التي واجه فيها الأهلي فريقا إماراتيا فكانت في عام 2017 أمام الوحدة وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفا الأهلي خلال تلك المباراة كل من عمرو بركات وإسلام مجارب وكان اللقاء في دور المجموعات في المجموعة الأولى ووصل الفريق الأحمر في تلك البطولة إلى نصف النهائي.

وفي 2018 تأهل الوصل الإماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 خارج الديار في مباراة الذهاب ليعبر لدور الثمانية