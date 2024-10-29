بالصور- يارا السكري تبهر القلوب بفستانها الرائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة و الجمال إستعرضت من خلاله رشاقتها، فكانت ترتدي فستان متوسط الطول و ضيق ذات أكمام طويلة أوفشولدر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، و ربطت شعرها إلى الاعلى على شكل كعكة.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

