بالصور- روان بن حسين تبرز جمالها بلوك شيك ساحر

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بإطلالتها الأخيرة على متابعيها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة و الشياكة، مرتديةً قمص واسع باللون الأبيض ذات اكمام طويلة مع جيليه سوداء، وطبقت مكياجاً هادئاً، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق، كما وكشفت عن موعد طرحها للأغنية، قائلةً: "من كواليس تصوير أغنيتي الجايه، سلامي، ٢٥. ١٠".
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