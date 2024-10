بيلي إيليش تدخل مجال التمثيل من اوسع أبوابه.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تخضع النجمة العالمية بيلي إيليش الحائزة على جوائز جرامي والأوسكار لمشاورات حول غحتمالية قيامها بدور رئيسي في أحد أفلام الأبطال الخارقين.



تأتي هذه الشائعات في أعقاب تكهنات سابقة حول ظهور تايلور سويفت في فيلم "Deadpool & Wolverine"، والتي لم تتحقق في النهاية.

ويعكس اختيار إيليش المحتمل اهتمام Marvel Studios بالتعاون مع موسيقيين بارزين، و إذا تم تأكيدها، فإن إضافتها ستشكل تحسينًا كبيرًا لتشكيلة الامتياز اللامعة.

و في وقت سباق، تعرضت النجمة العالمية بيلي إيليش لإصابة حيث أنها تعثرت وسقطت على الدرج خلال مغادرتها المسرح في حفلها في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك New York City's Madison Square Garden كجزء من جولتها "Hit Me Hard and Soft".

وفي اليوم الثاني استمرت إيليش في العمل حيث قدمت أغنيتي "Wildflower" و"Birds of a Feather" خلال ظهورها الرابع كضيفة موسيقية في برنامج Saturday Night Live.