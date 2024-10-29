باشاك ديزير تحتفل بيوم ميلاد زوجها كيفانش تاتليتوغ بين أحضان الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - لم تختر مصممة الأزياء باشاك ديزير فندقاً أو مطعماً فاخرين أو رحلة إلى الخارج أو أي طريقة باذخة كما يفعل النجوم عادة للاحتفال بذكرى ميلادهم، إنما لجأت للبساطة والعودة إلى الطبيعة للاحتفال بذكرى ميلاد زوجها النجم التركي المعروف كيفانش تاتليتوغ الشهير عربياً باسم مهند. ويعد كيفانش تاتليتوغ من أهم النجوم الأتراك وأوسمهم.

باشاك ديزير: يوم ميلاد بطلي

نشرت باشاك ديزير عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور ساحرة للعائلة المؤلفة منها ومن زوجها النجم كيفانش تاتليتوغ وابنهما كورت إيفي الذي رزقا به في إبريل 2022، وهم يستمتعون بجمال الطبيعة وسحرها في مزرعة كروم العنب في منطقة كيركلاريلي. ويحمل كورت إيفي الكثير من الشبه بوالده النجم التركي كيفانش تاتليتوغ.

باشاك ديزير وابنها كورت إيفي من مزرعة كروم العنب- الصورة من حسابها على إنستغرام

وعلقت باشاك ديزير على الصور معايدة زوجها النجم كيفانش تاتليتوغ مشيهة إياه ببطلها وقالت: "رحلة البطل وهو يوم ميلاد بطلي". وقد علقت النجمة التركية هازال كايا على الصور والتعليق بوضع رمز القب الأحمر تعبيراً عن حبها لـ كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزير وابنهما كورت إيفي وزاد الصور روعة جمال المكان وهدوئه. ويولي كيفانش تاتليتوغ الأهمية القصوى في حياته لعائلته ويصرح أنه يمضي معها أجمل أوقاته.

باشاك ديزير وابنها كورت إيفي يستمتعان بالطبيعة في مزرعة كروم العنب- الصورة من حسابها على إنستغرام





ونشرت باشاك ديزير صورة لطفلها كورت إيفي ووالده كيفانش تاتليتوغ التقطت من الخلف لهما بينما كان كيفانش تاتليتوغ يقود السيارة. فظهر كورت إيفي من الخلف بشعره الأشقر وهو يعانق والده الذي كان يحادثه.

كيفانش تاتليتوغ وابنه كورت إيفي من مزرعة كروم العنب- الصورة من حساب باشاك ديزير على إنستغرام





وفي صور أخرى، ظهر الطفل كورت إيفي مع والدته بصورة وهما يقطفان العنب، وصورتين أخريين له مع والدته تحمله بين ذراعيها وهما يسيران في الحقل بين كروم العنب.

باشاك ديزير وابنها كورت إيفي من مزرعة كروم العنب- الصورة من حسابها على إنستغرام

وفي لقطة مميزة حملت باشاك ديزير صندوقاً كبيراً مخصصاً لوضع عناقيد العنب المقطوفة حيث كان كيفانش تاتليتوغ يقف بجانبها وهو يحمل عنقود عنب وكانا يبتسمان لقضائهما يوماً مميزاً كهذا بين أحضان الطبيعة الساحرة.

كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير من مزرعة كروم العنب- الصورة من حسابها على إنستغرام

ثم نشرت باشاك ديزير صورة لها مع السيدات اللواتي كن يقطفن العنب في المزرعة وكانت تساعدهن بالقطاف. ونشرت صورة أخرى تجمعها بكيفانش وهما يساعدان بفرز حبوب العنب تمهيداً لعصرها في المصنع الموجود في المزرعة.

كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير يساعدان بفرز العنب لعصره لاحقاً- الصورة من حسابها على إنستغرام

حب فصداقة فزواج بين كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزير



تزوج كيفانش تاتليتوغ من باشاك ديزير في السفارة التركية في باريس يوم الجمعة 19 فبراير من العام 2016. وكانت باشاك قد صممت أزياء مسلسل "العشق الممنوع" الذي لعب كيفانش تاتليتوغ بطولته مع الممثلة بيرين سات حيث ارتبطت باشاك ديزير بصداقة مع كيفانش تاتليتوغ ثم تحولت صداقتهما إلى حب فزواج.

كيفانش تاتليتوغ صاحب الجماهيرية الكبرى في العالم العربي بشخصية مهند



كيفانش تاتليتوغ في الأساس لاعب كرة سلة سابق ولكنه تعرض مرة لإصابة خطيرة أثناء اللعب. فترك هذه الهواية وانتقل إلى عروض الأزياء. ساهم حصوله في العام 2002 على جائزة أفضل عارض أزياء في تركيا، بانطلاق مسيرته المهنية في مجال الأزياء والتمثيل. وفُتحت أمامه أبواب الشهرة على مصراعيها حيث تلقى عرضاً مغرياً لبطولة مسلسل "نور" مع الممثلة سونغول أودن وسرعان ما لمع اسمه ليصبح من أهم النجوم الأتراك، محققاً ثنائية رائعة مع سونغول أودن التي جسدت دور نور. بداية شهرة كيفانش تاتليتوغ جاءت مع المسلسل التركي الشهير "نور" الذي شكّل ظاهرة مع عرضه في العالم العربي وجعل من نجومه أبطالاً مشهورين في كل أنحاء العالم العربي.

ثم شارك كيفانش تاتليتوغ في مسلسلات "ميرنا وخليل"، و"العشق الممنوع"، و"إيزل"، و"الشمال والجنوب"، و"ليث ونورا"، و"جسور الجميلة"، و"اصطدام"، و"العائلة" . أما الأفلام التي شارك بها كيفانش تاتليتوغ فهي" الأمريكيون في البحر الأسود2"، و"حلم فراشة"، و" هيا يا ابني"، و" أعمال منظمة"، و" عيد العشاق"، و" ضاق الخناق"، و"النداء الأخير" الذي عاد فجمعه بالممثلة المعروفة بيرين سات التي شكّل معها من قبل ثنائية رائعة في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحاً باهراً في تركيا والعالم العربي حيث أطل بدور مهند وبيرين بدور سمر.



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