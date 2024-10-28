إطلالات النجمات الجمالية في مهرجان الجونة 2024 بيومه الخامس.. لمسات أنثوية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - يستمر زخم الفعاليات التي تُقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2024 حيث تُقام بشكل يومي ندوات فنية ثرية؛ إضافة إلى عروض أفلام وحفلات. وإلى جانب ذلك، تستقطب السجادة الحمراء حضوراً فنياً لافتاً للنجوم والنجمات العرب من مختلف المجالات الفنية؛ حيث يتألقون بأجمل الإطلالات. وفي اليوم الخامس للمهرجان، لفتنا حضور وإطلالات مجموعة من النجمات العربيات، اللواتي اخترن إطلالات جمالية أنثوية جذابة لفتت الأنظار؛ حيث تألّقن بأساليب مكياج راقية وتسريحات شعر أنيقة بأساليبها المرفوعة والمنسدلة.

فكيف تألّقت نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2024 في يومه الخامس؟ تابعينا هنا لنطلعكِ على الإجابة.

بسنت شوقي بمكياج ترابي مع تسريحة الشعرالمنسدل

بسنت شوقي- تصوير يحيى أحمد



بدورها، حضرت الفنانة بسنت شوقي على هامش فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي؛ فجاءت إطلالتها راقية في منتهى الأنوثة؛ إذ اختارت فستاناً جذّاباً باللون الذهبي، تميّز بقَصته ذات الكتف الواحد الطويل والفضفاض، ونسّقت معه مكياج عيون دافئاً بدرجات الألوان الترابية، فيما غمر الكحل البني منبت الجفن العلوي، وأتى مكثفاً بأسلوب السموكي عند الزاوية الخارجية للعين، مع الرموش الطويلة والكثيفة. أما مكياج البشرة فأتى بتغطية كاملة زيّنها البلاش الخوخي المشرق على الخدود، وما زاد من قوة وجاذبية إطلالتها، هو أحمر الشفاه الكلاسيكي الذي اعتمدته. وإلى جانب مكياجها، تألّقت بتسريحة الشعر المنسدل بالفرق الجانبي.

كذلك، يمكنكِ مشاهدة مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024

نينا مغربي بمكياج ناعم وتسريحة الشعر المموّج نصف المرفوع

نينا مغربي- تصوير يحيى أحمد خاص لـ«الخليج 365»



كما جاءت إطلالة الفنانة نينا مغربي مميزة في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة؛ إذ اختارت إطلالة أنثوية ناعمة وجذابة بلمسات حيوية نابضة بالحياة؛ فتألّقت بفستان طويل مطرّز بحبات اللؤلؤ، وإلى جانبه نسّقت مكياج عيون ناعماً، تم فيه تطبيق ظل العين البيج كقاعدة أساسية للجفن العلوي، والذي تم دمجه مع ظل العين البني عند الزاوية الخارجية للعين، واستُخدم الكحل البني الرفيع المقوّس والمسحوب قليلاً إلى خارج العين، مع طبقات عدة من الماسكرا وأحمر الشفاه الزهري، فيما جاء مكياج البشرة مشرقاً بنغمات زهرية على أعلى الخدين. كذلك، تألّقت بتسريحة الشعر المموّج نصف المرفوع المثبّت بأكسسوار الفيونكا باللون الأبيض.

سمية الألفي بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر المموّج المنسدل

سمية الألفي- تصوير يحيى أحمد خاص لـ«الخليج 365»



الفنانة الشابة سمية الألفي، تألّقت في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بيومه الخامس، بإطلالة شبابية جذابة، اعتمدت فيها جمبسوت باللون الأخضر من دون أكمام، مع كاب غطى اليدين. ونسّقت معه مكياج عيون سموكي ناعماً، دمجت فيه ظلال العيون النيود الغامق مع الظلال السوداء على الرمش العلوي وزاوية العين الخارجية بأسلوب دخاني ناعم جداً، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا. أما مكياج البشرة فجاء بتغطية خفيفة منحها البلاش البرونزي توهُّجاً جذاباً، فيما تم اعتماد أحمر الشفاه النيود البني المات، واختارت معه تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق الجانبي.

أنتونيلا بمكياج دخاني خفيف وتسريحة نصف رفعة

أنتونيلا- تصوير يحيى أحمد خاص لـ«الخليج 365»



الممثلة الإيطالية أنتونيلا حضرت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بيومه الخامس؛ فتألّقت بفستان طويل جذاب وناعم باللون الأبيض. ونسّقت معه مكياج عيون دخانياً خفيفاً باللون البيج والأسود مع طبقات عدة من الماسكرا، مع اعتماد مكياج مصقول وكامل التغطية للبشرة، التي زيّنها ومنحها إشراقة وتوهُّجاً البلاش المشمشي على أعلى الخدود، إلى جانب أحمر الشفاه الكريمي باللون البني المحمَر. وإلى جانب ذلك، تألّقت بتسريحة الشعر نصف رفعة مع الغرة الفضفاضة المنسدلة على جانبي الوجه.

نسرين طافش بأحمر الشفاه الأحمر وتسريحة البيتش ويفي

نسرين طافش- تصوير يحيى أحمد خاص لـ«الخليج 365»



الممثلة نسرين طافش، التي كانت لها إطلالات جذابة عدة في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، جاءت إطلالتها لافتة في يومه الخامس؛ حيث اختارت فستاناً طويلاً باللونين الأسود والفضي الغامق، من دون أكمام مع القفازات الطويلة. وقد نسّقت معه مكياج عيون فخماً مات، تم فيه دمج ظلال العيون الرمادية والسوداء فوق الجفن العلوي وعلى منبت الجفن السفلي، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة والكحل الأسود داخل العين، وجاء البلاش المشمشي الواضح على الخدود؛ ليُضفي على ملامحها لمسة مشرقة جذابة، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون الأحمر القوي. في المقابل، تألّقت بتسريحة البيتش الويفي بالفرق الجانبي.

أمينة خليل بمكياج الأيلاينر المجنح وتسريحة الضفيرتين

أمينة خليل- تصوير يحيى أحمد خاص لـ«الخليج 365»



بعد تألُّقها في اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنثوية مميزة لفتت الأنظار، عادت الفنانة أمينة خليل وتألّقت على السجادة الحمراء للمهرجان بيومه الخامس، واختارت لإطلالتها بدلة سوداء اللون، ونسّقت معها مكياج عيون جذاباً ارتكز على قاعدة باللون النيود، مع الكحل السموكي الناعم على منبت الرموش، وجاء فوق الأيلاينر الأسود، الذي امتد على كامل خط الجفن، وانتهى مجنّحاً ومسحوباً إلى خارج العين، وتم استخدام الرموش المستعارة لتعزيز جمال العين، إلى جانب مكياج بشرة مصقول بتغطية متوسطة، غلبت عليه النغمات البرونزي، وأحمر شفاه مات باللون البني الفاتح المحدد باللون البني الغامق. فيما اختارت لإطلالتها تسريحة الضفيرتين بأسلوب ذيل الحصان المنخفض المنسدلتين على الأكتاف، مع الفرق النصفي والغرة المضفّرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف؛ فجاءت إطلالتها شبابية نابضة بالحياة.