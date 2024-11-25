ميادة الحناوي لأول مرة تحيي حفلتين في مملكة البحرين بهذا الموعد

View this post on Instagram A post shared by Mayada Hinawi (@mayadahinawi)

View this post on Instagram A post shared by Mayada Hinawi (@mayadahinawi)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - تستعد الفنانةلإحياء حفلتين بمملكة البحرين، وتحديداً على مسرح البحرين الوطني، وتعد هذه الحفلة أول مرة تقيم بها الفنانة حفلاً في البحرين، على مدى يومين متتالين.وشاركت الفنانة ميادة الحناوي جمهورها فيديو وهي تغني "أنا بعشقك أنا " وموعد حفلها وكتب على الفيديو " القديرة ميادة الحناوي ولأول مرة في مملكة البحرين، تبحر بعشاقها إلى أعماق الذكريات على مسرح البحرين الوطني يومي الخميس والجمعة الموافق 12 و 13 ديسمبر".كما نشر حساب ميادة مؤخراً واعلن عن هذا الحفل وكتب: "لأول مرة في مملكة البحرين الفنانة مطربة الأجيال ميادة الحناوي على خشبة مسرح البحرين الوطني، أنتم على موعد مع أحد عمالقة الطرب العربي، السيدة ميادة الحناوي أو كما يحب أن يلقبها جمهورها ومتذوقو الطرب العربي "" حيث ستحيي حفلها يومي الخميس والجمعة الموافق 12 و 13 ديسمبر على خشبة مسرح البحرين الوطني، بقيادة المايسترو البحريني خليفة زيمان.ويعد هذا الحفل فرصة كبيرة لعشاق الطرب الأصيل للاستمتاع بروائع السيدة ميادة الحناوي، تلك الأعمال المبدعة التي تعاونت فيها مع عمالقة ملحني الطرب العربي كالموسيقار محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي وفاروق سلامة وغيرهم، هذه الروائع التي خلدها التاريخ ولا زالت متربعة على عرش الأغنية الطربية العربية كأغنية أنا بعشقك - أنا الحب اللي كان - حبينا واتحبينا وغيرها.تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساءً،نظرا لمحدودية مقاعد الحفل ندعو محبي السيدة ميادة لحجز مقاعدهم مبكراً".

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