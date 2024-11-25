موعد حفل نواف الجبرتي ضمن جلسات موسم الرياض

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - يحيي الفنانبمشاركة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو وليد فايد حفلاً بمسرح محمد عبده أرينا بجلسات موسم الرياض، وذلك بتاريخ 29 نوفمبر 2024، وأعلنت ذلك الشركة المنظمة للحفل روتانا.ونشر حساببوستر الحفل وكتب: "الفنان نواف الجبرتي يُطل عليكم في جلسة غير ضمن جلسات موسم الرياض‬، 29 نوفمبر، محمد عبده أرينا تُطرح التذاكر غداً الساعة 6 مساءً، خلوكم جاهزين لأحلى الأغاني".كما نشرت روتانا موسيقى فيديو له وهو يغني للفنان محمد عبده والراحل طلال مداح علقت وكتبت: "أجمل الأغاني الخالدة من عبداويات وطلاليات بانتظاركم في جلسة طربية مميزة يحييها الفنان نواف الجبرتي".كما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على حسابه على منصة X بوستر الحفل وكتب: "أعتقد أن الخط الذي يسلكه نواف الجبرتي في الفن مميز ومحتاجينه، أدعوكم لحضور الحفلة والاستمتاع، مشتاقين للعبداويات والطلاليات، 29نوفمبر".وتفاعل مع تغريدته الفنان نواف الجبرتي وغرد على حسابه بمنصة X وكتب: "شرف لي الغناء لأساتذتي الكبار الفنان طلال مداح رحمه الله والفنان محمد عبده، وأشكر لمعاليكم دعمي الدائم ومساندتي وأتمنى أن أقدم حفلاً يليق بحجم جمهورنا الغالي الحبيب".وتعد هذه ثاني حفلة من موسم الرياض بنسخته الخامسة تنظمه شركة روتانا، حيث كانت أولى حفلاتها للفنانة أصالة.يذكر أن حفل يوم 29 نوفمبر كان من المقرر أن يحييه الفنان رابح صقر، لكن لظروف الحادث وفاة ابن شقيقة الفنان رابح إثر حادث سير مأساوي وأصابت ابنه الأكبر "صقر"، والذي يتلقى العلاج في المستشفى قررت شركة روتانا تأجيل الحفل وكتبت: "تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر، ضمن حفلات موسم الرياض‬، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة".ونشرت منشوراً كتبت فيه: "جمهورنا الكريم لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر "جلسة" المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي".

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