شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: فيلم السلم والثعبان بسيط وقصة الحب فيه مستمرة حتى 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج طارق العريان، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقال طارق العريان: "أول مرة أحضر مهرجان الجونة انبهرت وزى المهرجانات اللى بحضرها في الخارج ومبسوط بالمهرجان، وفيلم السلم والثعبان كان كتابة أولى لمحمد حفظى وكتبناه معًا والفيلم ده بالذات فيلم عفوى بكتابته والإخراج كنا بنرتجل هو فيلم بسيط السهل الممتنع ونوع القصص قصص الحب هي مستمرة حتى كمان 100 سنة نفس الإحساس والمشاعر بنفس التفاصيل".



ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.