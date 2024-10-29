شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: كوريا الشمالية أرسلت 10 آلاف جندي إلى روسيا للقتال في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي إلى روسيا للتدريب والقتال في أوكرانيا خلال "الأسابيع المقبلة".

وقالت سينج إن بعض هؤلاء الجنود انتقلوا بالفعل إلى مسافة قريبة من أوكرانيا، وأضافت للصحفيين: "نشعر بقلق متزايد من اعتزام روسيا استخدام هؤلاء الجنود للقتال، أو لدعم العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية". تحذير أمريكي وقالت سينج إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر علنًا بالفعل من أنه إذا جرى استخدام جنود كوريين شماليين في ساحة المعركة، سيعدّون مقاتلين وأهدافًا مشروعة، وأن استخدامهم سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي أيضًا.

